Transportøkonomisk institutt beklager sparkesykkelkutt i Oslo

– Tilbudet kunne vært bedre for brukerne uten at problemene knyttet til forsøpling og parkering hadde vært noe verre, sier forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til Dagsavisen.

Oslo kommune vedtok 10. september å kutte antallet elsparkesykler med 65 prosent. 23.000 er nå redusert til 8.004, fordelt på 12 ulike aktører som får ha 667 elsparkesykler hver. Dette gjelder til 31. mars 2022.

Fearnley har ikke tatt stilling til antallet elsparkesykler, men mener at det er en stor ulempe at 12 selskaper skal få dele dem likt mellom seg, fordi det gir brukerne et dårligere tilbud.

– Hvis du har dårlig tid og skal et sted, og ikke ser noe sparkesykkel i umiddelbar nærhet, må du lete på kartet i 12 forskjellige apper etter nærmeste sykkel, sier Fearnley.

Som en konsekvens av Oslo kommunes nye reguleringer, anslår Tier at de må si opp 80 av sine ansatte i Oslo.

Fearnley sier at to-tre selskaper med tre-fire tusen elsparkesykler hver, ville vært en bedre løsning for brukerne.