Drosjesjåfør fraranet bil i Oslo

En drosjesjåfør ble natt til fredag ranet av tre-fire yngre menn som truet med våpen. De fire, som ikke er pågrepet, tok også med seg bilen. Politiet fikk melding om ranet som skjedde i Københavngata på Dælenenga i Oslo klokken 2.30. Bilen ble en stund senere funnet hensatt på Tøyen.

– Drosjesjåføren har forklart til oss at han ble truet, ransmennene viste fram håndvåpen og en kniv, og han ble fraranet både telefon og bil, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

721 koronasmittede i Norge siste døgn - 185 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 721 koronasmittede i Norge. Det er 261 færre enn samme dag i forrige uke og tredje dag på rad med fallende smittetall. I Oslo er det registrert 185 smittede siste døgn.

Torsdag var 100 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 13 færre enn dagen før.

Trump-topper bedt om å vitne

Komiteen i Representantene hus som undersøker stormingen av Kongressen i USA, har stevnet fire rådgivere og medarbeidere til tidligere president Donald Trump.

De var i kontakt med Trump før og under angrepet 6. januar, og blant dem som må vitne er rådgiver Steve Bannon. Komiteen skriver i stevningen at den etterforsker «fakta, omstendigheter og årsaker» til angrepet og ber de fire om å forberede seg til en vitneforklaring i midten av oktober.

Erna Solberg: Regjeringen vurderte å stenge grensen til Russland

Norge var klar til å stenge grensen mot Russland i 2015 etter flyktningstrømmen over Storskog. Det forteller statsminister Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

– Vi var klare på at hvis dette ikke stopper opp, kommer vi til å stenge denne grensen, som ville betydd at du bare kunne være russisk eller norsk for å reise over, sier avtroppende statsminister Erna Solberg (H).

Amerikanske myndigheter tilbyr påfyllingsdoser

Det amerikanske smittevernbyrået CDC mener en ekstra dose av Pfizer/Biontech-vaksinen bør gis til personer over 65 år.

Det anbefales at en påfyllingsdose med Pfizer/Biontech også gis til beboere på sykehjem og til personer i aldersgruppen 50 til 64 år med underliggende sykdommer, men ikke til personer som er utsatt for smitte i jobben, som for eksempel helsearbeidere.