185 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt registrert 287 smittede per dag i Oslo, og nå har tallene på nye smittede falt tre dager på rad.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 802 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Grorud og Stovner bydel med henholdsvis 794 og 720.

Tallene er lavest i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Grünerløkka, der smittenivået er om lag det halve av nivået i de hardest rammede bydelene.

Til sammen er 51.431 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.