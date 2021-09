Erna Solberg: Regjeringen vurderte å stenge grensen til Russland

– Vi var klare på at hvis dette ikke stopper opp, kommer vi til å stenge denne grensen, som ville betydd at du bare kunne være russisk eller norsk for å reise over, sier avtroppende statsminister Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv.

Det regjeringen gjorde for løse problemet var å innføre en lov som definerte Russland som et sikkert tredjeland.

– Jeg snakket med en mann fra Egypt på Storskog. Han hadde forlatt Kairo fire dager tidligere. Da er det ganske godt organisert oppover, sier Solberg.

Om lag 5.500 asylsøkere fra totalt 42 nasjoner kom fra Russland til grensestasjonen Storskog i Finnmark høsten og vinteren 2015. I årene før hadde det i snitt kommet fem asylsøkere over russergrensen.

– Vi var først veldig usikre på hva som skjedde på grensen. Er det sånn at Russland er så dårlig styrt, så korrupt, at det er mulig å etablere en flyktningrute der alle tjener på bestikkelser langs veien, sier Solberg til DN.

Hun spekulerer på om det var en styrt operasjon der Russland skulle teste Norges respons.

– Det vi oppdaget var at når flyktningstrømmen fortsatte, hadde de muligheten til å stoppe den før de gjorde det.

– De holdt oss i et sånt grep, for å teste hvor tøffe vi kunne være. Russland ville altså prøve hvor sta vi var, hvor tydelige vi kunne være, hva vi turte å gjøre, sier Solberg.