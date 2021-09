Foreldre mener det er trygt å sende barn på skolen

Norsk koronamonitor fra Opinion har i september spurt om lag 1.000 foreldre med skolebarn om de opplever at det er trygt å sende deres barn på skolen for tiden.

Den siste halvannen uken sier tre av fire foreldre, 74 prosent, at de opplever at det er trygt å sende barna på skolen for tiden. Resten sier nei eller vet ikke. Andelen av foreldre som ikke opplever det som trygt, har vist en klart fallende trend igjennom september.

– Stadig mer tyder på at foreldre faller til ro med barnas skolehverdag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Etter skolestart i høst på grønt nivå, oppgir vel fire av fem foreldre, 83 prosent, at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. Dette er 12 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet under pandemien.

– Selv om enkelte foreldre har vært engstelige for smitteutbrudd på skoler, har fysisk undervisning en klar verdi, sier Clausen.