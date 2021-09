– Det finnes alltid håp. Jeg tror det er utrolig viktig å klamre seg fast til det i perioder hvor man opplever vanskelige ting, sier kronprinsessen til NTB.

Kronprinsparet giftet seg 25. august 2001. Egentlig skulle de feire 20-årsjubileet på selve bryllupsdagen, men akkurat da ble prinsesse Ingrid Alexandra koronasmittet og feiringen måtte utsettes.

– Jeg tror det var sånn for mange andre foreldre også de to ukene rett etter at skolen startet. Det var veldig mange som hadde barn som hadde korona da. Men vi er veldig glad for at det gikk veldig bra, sier kronprinsessen.

Eget fond

Når 20-årsjubileet for bryllupet skulle markeres, ønsket kronprinsparet å vie feiringen fondet de opprettet da de giftet seg. Et fond som har fokus på ungdommer og blant annet jobber for å hjelpe folk ut av utenforskap.

Derfor var 20 ungdommer knyttet til ulike prosjekter fra Kronprinsparets Fond invitert til lunsj på Skaugum torsdag.

– Det skal ofte veldig små endringer til for at livet skal bli veldig mye bedre, påpekte kronprinsessen.

Kronprins Haakon viste til at ungdomstiden er spesielt sårbar.

– Ungdomsperioden er litt sånn berg-og-dalbane med opp og nedturer, og vi synes det er utrolig viktig at unge mennesker får muligheten til å bidra og vise hva de kan. Derfor opprettet vi kronprinsparets fond den gangen. Vi er skikkelig stolte og imponert over det dere får til, sa han i sin tale til gjestene.

Feiringen fortsatte med at ungdommene fortalte om sine erfaringer.

Gjentok bryllupsvalsen på terrassen

Da kronprinsparet møtte pressen på terrassen etterpå, kunne de røpe at de faktisk fikk stelt i stand en liten feiring på Skaugum på selve bryllupsdagen også – til tross for sykdom i hjemmet.

– Barna hadde arrangert sånn at vi fikk danset bryllupsvalsen akkurat her etter middagen. Det var veldig koselig. Så vi hadde en veldig hyggelig dag, selv om det ikke ble noen stor feiring, sa Mette-Marit.

På spørsmål om de kunne vise fram dansen igjen, parerte kronprinsen med latter og svarte:

– Nice try!