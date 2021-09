USA godkjenner påfyllingsdose for folk over 65 år

USAs legemiddeltilsyn FDA godkjenner at Pfizer/Biontech-vaksinen kan gis som en ekstra dose til personer over 65 år og til folk i risikogrupper. Avgjørelsen kommer etter uker med intern uenighet innad i FDA.

Beslutningen åpner for at personer over 65 år som har fått Pfizer/Biontech-vaksinen, kan få en påfyllingsdose minst seks måneder etter den andre dosen, skriver The New York Times. FDA godkjente også en ekstra dose med Pfizer/Biontech til voksne som kan bli alvorlig syke av covid-19 eller er utsatt for smitte i jobben. Dermed kan flere titalls fullvaksinerte amerikanere få påfyll.

Solberg i FN: Verden står overfor tre kriser



Klima, helse og økonomisk krise viser at internasjonalt samarbeid trengs, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til FNs hovedforsamling natt til torsdag.

– Vi trenger å minne hverandre på vår kollektive styrke. FN ble født i en krisesituasjon, og fordi kriser har potensial til å øke samholdet og beslutningsevnen, må vi utnytte framdriften som er skapt og handle, oppfordret Solberg. Videre snakket hun blant annet om at en overgang til et lavutslippssamfunn både vil gi endringer og muligheter, og at globale problemer krever globale løsninger, med henvisning til koronapandemien.

799 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 799 koronasmittede i Norge. Det er 170 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 254 nye smittetilfeller.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 737 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.104, så trenden er synkende. Onsdag var 113 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks færre enn dagen før.

Politiet øker patruljeringen etter ran av barn og unge i Oslo

Sist helg ble minst ti barn og unge fraranet verdisaker av andre mindreårige i Oslo. Denne helgen vil politiet være mer til stede der ran kan skje, også i sivil.

– Nå øker vi patruljeringen ytterligere med både sivilt politi og uniformert politi langs T-banenettet og på steder der vår etterretning forteller oss at det er størst sannsynlighet for at nye forhold kan skje, sier politiinspektør Rune Swahn i Oslo politidistrikt til NRK. Til nå i år er det blitt anmeldt 64 ran av personer mellom 10–17 i Oslo, Asker og Bærum. Totalt i fjor ble det anmeldt 85 slike saker.

Nye flytog har sprekker i understellet – alle tatt ut av trafikk

I tre måneder har Flytogets nye togsett vært ute av trafikk på grunn av sprekker i togenes understell. Flytoget har ikke fått noen forklaring på hvorfor understellet har sprekker, skriver Aftenposten.

Flytoget fikk levert de fire første av i alt åtte nye togsett fra spanske CAF i juni. Flytoget hadde rukket å sette bare ett av dem i vanlig trafikk da sprekkene i understellet ble oppdaget under den første rutinemessige kontrollen av togsettet. Togsettet ble umiddelbart ut av trafikk og de andre nye togsettene forble parkert. Det er ikke avklart når togene igjen kan settes inn i trafikk.