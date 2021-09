Oslo tjener store penger på høye strømpriser

Byrådet er avhengig av støtte fra Rødt for å få flertall for budsjettet. Nå varsler partiet at strømpriser vil bli et viktig tema under de kommende budsjettforhandlingene.

– Er det én ting innbyggerne i Oslo kommer til å merke, så er det strømprisene denne vinteren og høsten. Vi ser at byrådet budsjetterer med å få inn over 700 millioner kroner mer enn i fjor fordi de forventer økte strømpriser, sier Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, til Aftenposten.

– Det bør komme innbyggerne til gode, mener hun.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han må komme tilbake til spørsmålet om prisøkningen på strøm kan kompenseres for dem som tjener minst.

Samtidig sier han at det er helt rimelig at kommunen tar ut et så stort utbytte.

– Noe skyldes at det er høye strømpriser, men vi har også tatt ut mye når det har vært lave strømpriser, sier han på spørsmål om det er et dilemma at kommunen tar økt utbytte, samtidig som det går rett fra folks lommebok i form av høye strømpriser.