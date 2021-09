Helsetopp får millionlønn i tre år etter å ha fratrådt

I fjor ble Inger Cathrine Bryne ny direktør i Helse vest, med en årslønn på 2,1 millioner kroner. Etter at hun tiltrådte, fikk forrige toppsjef Herlof Nilssen beholde årslønnen på 2,4 millioner i tre år etter at han trådte til side, skriver Klassekampen.

Styreleder Einar Strømsvåg i Helse vest sier styret har forholdt seg til en avtale med Nilssen.

– Forrige leder benyttet retten til å gå av og beholde lønna i tre år da han var 62. Til gjengjeld stiller han seg til rådighet for styret de tre årene, sier han.

Strømsvåg opplyser at Nilssen nå jobber med et IT-prosjekt på oppdrag fra styreleder. Han er styreleder i Sykehuspartner, som er en svært viktig samarbeidspartner for Helse vest, og er også i styret til Universitetet i Bergen.

– Han er en viktig ressurs for Helse vest, og det er viktig for meg å understreke at vi selvsagt hadde sagt ja dersom han hadde ønsket å fortsette som administrerende direktør til han ble 65, sier styreleder Strømsvåg.

Nilssen, som var administrerende direktør for Helse vest fra etableringen i 2001 og fram til i fjor, ønsker ikke å kommentere saken overfor Klassekampen.