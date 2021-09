Bergen beholder foreløpig vaksiner som har gått ut på dato

– Vi kaster dem ikke, men forsegler dosene og låser de inn i et kjøleskap. Slik oppbevares de på et trygt sted hvis det mot formodning skulle komme fram fra leverandør at de får forlenget utløpsdato, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug til Bergens Tidende.

De 14.000 dosene har vært oppbevart i kjøleskap i 30 dager, noe som er den maksimale holdbarheten i kjøleskapstemperatur etter at de er tatt ut av fryselager.

Haug viser til at Moderna tidligere har opplyst at vaksinen kan oppbevares i opp til tre måneder i kjøleskapstemperatur.

– Vi har formidlet disse opplysningene til FHI, som ikke har ytterligere kjennskap til dette, men vi velger å ta vare på dosene inntil videre, sier Haug.