Viken i gang med å forberede oppsplitting

– Vi skal fremme en grundig sak om anmodning om oppløsning så raskt vi kan, slo Brenna fast i en orientering til fylkestinget i Viken onsdag.

Der viste hun til at fylkesrådet i sin plattform har vedtatt å legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken etter stortingsvalget.

– Jeg er glad for at stortingsvalget 2021 ga et nytt flertall. Det gjør også at fylkesrådet, i tråd med plattformen, vil gå i gang med å forberede en slik sak, sier Brenna.

– Må utredes skikkelig

De rødgrønne partiene i Viken var alle imot å slå sammen Buskerud, Akershus og Østfold og har lovet å kassere gigantfylket med 1,2 millioner innbyggere så fort det lar seg gjøre.

Brenna understreker samtidig at en oppløsning først må utredes grundig.

– En slik utredning må ta for seg forslag til prosess, nye grenser og konsekvenser for blant annet økonomi, ansattes trygghet, bærekraft, lokaldemokrati, oppgaveløsning og at man sikrer gode tjenester til innbyggerne, framholder fylkesrådslederen.

– Selv om en del er utålmodige og kanskje vil levere inn forslag om å endre grensene allerede i morgen, vil jeg insistere på at dette gjøres på en skikkelig måte, sier hun.

Spent på regjeringsplattform

Framdriften til prosessen er delvis avhengig av om plattformen til Støres nye regjering vil inneholde formuleringer som legger føringer for fylkesdelinger.

– Dette vil i så fall være en del av rammeverket for den prosessen vi går i gang med, sier Brenna.

Etter planen skal utredningen først sendes til fylkesrådet, som skal gi sin innstilling. Deretter sendes den til i fylkestinget, der det er ventet at saken blir behandlet i februar neste år.

Dersom fylkestinget går inn for oppløsning, vil den videre prosessen avhenge av saksgangen i Stortinget.