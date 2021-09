Politiet har sikret videomateriale i forbindelse med Nav-drapet

Det opplyser politiadvokat Christine Møen Wisløff til Dagbladet.

– Vi har fått sikret video fra Nav, og det har blitt innhentet videoovervåking. Vi kan per nå ikke gå inn på hva disse videoene viser, sier Møen Wisløff til avisen.

Hun legger til at politiet har beslaglagt kniven som skal ha blitt brukt.

Det var to personer som ble knivstukket i hendelsen. En kvinne i 50-årene ble drept, mens en kvinne i 30-årene ble lettere skadd. En mann i 30-årene er varetektsfengslet og siktet for drap og grov kroppsskade etter knivangrepet.

Ifølge hovedtillitsvalgt Arne Hernes ved Nav Årstad var det to personer med på møtet med mannen av sikkerhetsgrunner. Nav har etter drapet på en Nav-ansatt på Grorud i 2013 skjerpet rutinene.

– De har tatt en vurdering på at de skulle gå to i samtalen. Dette var en del av sikkerhetsaspektet, sier Hernes til Bergens Tidende.

Han sier at å gå to i en slik planlagt brukersamtale ikke er noe man alltid har gjort, men at dette er en del av Navs «reaksjoner» dersom brukere utøver trusler eller vold.

– Men det vil nok bli praksis fremover, legger han til.