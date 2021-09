Vegvesenet skjerper klimakravene

Det omfatter nye kontrakter for drift av 3.500 kilometer riksvei til en samlet verdi av 4 milliarder kroner, skriver Nationen.

– Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, og i én av kontraktene ble klimaavtrykket avgjørende for hvem som fikk kontrakten, sier direktør Bjørn Laksforsmo for divisjon drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han sikter til driften av riksveiene i Hallingdal og Valdres, som entreprenøren fikk tildelt kontrakt basert på et mål om å innfri kravet om å redusere klimautslippene med 85 prosent.

– Vi satser derfor på at Hallingdal og Valdres blir et utstillingsvindu for klimavennlig drift av riksveier over hele landet, sier han.