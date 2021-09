Høie ber kommunene være forberedt på gjenåpning

Det fremgår i et brev som Helsedepartementet har sendt til landets kommuner.

Der bes kommuner som fremdeles behøver coronatiltak, om å lage egne coronaforskrifter som skal kunne tres i kraft allerede fra fredag denne uka.

Regjeringen vil fredag holde en pressekonferanse om den kommende gjenåpningen av landet, opplyser flere anonyme kilder til NRK.

Det er ikke kjent om de vil kunngjøre en full gjenåpning eller en dato for når den vil skje, skriver kanalen.

Regjeringen omtaler den kommende overgangen som «En normal hverdag med økt beredskap».

– Ingen dramatikk

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sier til NTB at brevet ble sendt til kommunene som et ledd i forberedelsene til overgangen til «En normal hverdag med økt beredskap», og at det er en oppfølging av et møte de hadde med alle kommunene sist fredag.

– Samtidig som vi sendte brevet til alle kommunen, e la vi ut en nyhetssak om det på regjeringen.no. Alt dette skjedde på mandag. Det er dermed ingen dramatikk i dette, det skulle bare mangle at vi forbereder gjenåpningen av Norge, sier Korkunc.

– Når vi etter hvert går over til «En normal hverdag med økt med beredskap», opphører de fleste reglene i covid-19-forskriften. Noen kommuner kan likevel ha behov for lokale forskrifter. I brevet oppfordrer vi kommunene som har behov for det til å starte dette arbeidet så snart som mulig, slik at eventuelle lokale forskrifter om nødvendig kan vedtas med virkning fra 24. september, legger han til.

Kommunene positive

– Vi er relativt forberedt på at det nærmer seg, og vi er kjempeglade for dette, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (H), til Fædrelandsvennen. Han tror ikke det blir problematisk for Kristiansand å klare seg på egen hånd med lokale tiltak den dagen de nasjonale restriksjonene opphører.

Også kommunalsjef for helse og mestring i Larvik, Guro Winsvold, stiller seg positiv til datoen som er satt.

– Dette er vi i god rute med å gjøre. Onsdag neste uke skal vi ha beredskapsmøte, og der skal vi ha en total gjennomgang av beredskapssituasjonen i kommunen, sier Winsvold til Østlands-Posten.

Kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden, kaller det for en gladnyhet for de fleste. Men han legger til at kommunen hadde forventet at gjenåpningen skulle bli noe senere.

– Det kom litt overraskende og bardust på. Samtidig har det vært en hektisk møteaktivitet før denne nyheten kom. Men jeg synes det er litt kort tidsfrist. Vi er forberedt på å måtte iverksette ny, lokal forskrift på kort tid, og formannskapet kan møte på to timers varsel, sier Wolden til Adressa.

Konkret frist

Korkunc sier Helse- og omsorgsdepartementet var opptatte av å finne en konkret dato.

– Det var viktig for oss at det ble satt en konkret frist som kommunene kunne forholde seg til, at det ble akkurat fredag 24. september er tilfeldig, sier han.

Fra 27. september blir kravene til kommunenes koronaoppfølging, i den såkalte TISK-strategien, nedjustert. TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene, og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

FHI: Vaksinasjon har tatt brodden

Antall coronapasienter på sykehus og antall smittede synker raskt. FHI tror snart pandemien vil stabilisere seg på et lavt nivå.

– Vi vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvert stabilisere seg på et lavt nivå. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom vinteren, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

Der slås det fast at coronautviklingen har snudd, og at antall påviste tilfeller og innleggelser synker raskt.

– Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Vaksinasjon har dermed tatt brodden av epidemien, skriver FHI.

Raskt fall

Det såkalte R-tallet beregnes til 0,81 for perioden fra 27. august til i dag. Det betyr at hver enkelt smittede i snitt smitter 0,81 personer, og at smittetrenden er synkende.

I forrige uke (uke 37) ble det påvist 5.707 tilfeller av covid-19.

– Det er en 33 prosent nedgang siden uke 36 (8.546) og 43 prosent nedgang siden toppen med 10.097 tilfeller i uke 35, skriver FHI.

Sykehusfall

Antall sykehusinnlagte covid-pasienter faller også.

– Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34, opplyser FHI.

Blant de som er innlagt på sykehus, er 55 prosent uvaksinert, 5 prosent delvaksinert, og 41 prosent fullvaksinert.

– Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, skriver FHI.

Vaksinasjonsgraden øker

Norske myndigheter har sagt at de helst ønsker at 90 prosent av befolkningen over 18 år skal være fullvaksinert før de åpner opp samfunnet mer.

I denne gruppen har nå 83 prosent fått andre vaksinedose, ifølge ukesrapporten.

– Per 19. september er 75 prosent av hele befolkningen, 90 prosent av alle 16 år og eldre, 90 prosent av alle personer 18 år og eldre og 95 prosent av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose, skriver FHI.