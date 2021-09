– Vi er fremme på stedet sammen med brannvesenet. Kan ikke se noe foreløpig. Heller ikke kommet opplysninger om at noen er skadd, skrev Oslo politidistrikt på Twitter like etter at hendelsen oppsto klokka 11.47.

Det tok ikke lang tid før brannvesenet oppdaget at en sikring på et kjøleskap om bord i toget var årsaken til røykutviklingen. Alle passasjerene ble evakuert, og ingen av dem ble eksponert for røyken.

Kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan i Bane Nor sier til NTB at Bryn stasjon vil være stengt til nødetatene sier det er trygt å åpne igjen.

– Følg med i Vy-appen, det vil være noen mindre forsinkelser. Samtidig er det slik at røykutviklingen ikke vil få noen store følger, togene går fortsatt, sier hun.

Politiet meldte om hendelsen klokka 11.41.