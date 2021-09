Ekspertutvalg har funnet årsaken til skredet i Gjerdrum

Det bekrefter Inge Ryan overfor Aftenposten.

Det er Olje- og energidepartementet som står som oppdragsgiver for ekspertutvalget. Departementet sier at rapporten om årsaken til raset vil bli lagt fram på Gjerdrum onsdag 29. september.

Ekspertutvalget holder også på med en rapport nummer to, som skal handle om forebyggende tiltak mot fremtidige ras. Den kommer ifølge Inge Ryan i januar neste år.

Ti mennesker mistet livet da et stort kvikkleireskred gikk i et byggefelt i Ask i Gjerdrum natt til 30. desember i fjor. Store deler av tettstedet ble evakuert, og over 1.600 mennesker ble berørt.

Video: Gjerdrum-raset: Slik samarbeidet etatene om å redde overlevende