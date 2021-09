Prinsesse Märtha Louise fyller 50 år

NTB kommer med et intervju med jubilanten. Tekst, foto og video. Sendes ut på innenrikslinjen klokka 7.30. Det er ikke offisiell flaggdag, men fullt lov å feire.

Byrådet i Oslo legger fram budsjettforslag

Tirsdag skal byrådet legge fram sitt forslag for budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025. Det er allerede kjent at byrådet foreslår gratis skolemat for elever ved kommunens videregående skoler, og at de vil ha gratis Aktivitetsskole for alle 2.- og 3.-klassinger i Oslo.

Advokat tiltalt for grovt underslag og grovt bedrageri

En advokat i 50-årene, som tidligere var bosatt i Moss, er tiltalt for å ha underslått rundt 100 millioner kroner og svindlet seg til nærmere 33 millioner kroner. Han har erkjent straffskyld for deler av tiltalen. Saken går i Oslo tingrett 22. og 23. september.

Dom i Charlie Hebdo-trusselsak

Det ventes dom i rettssaken mot en mann som er tiltalt for å ha kommet med dødstrusler mot en ansatt i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo.

Det har de siste årene kommet flere trusler mot magasinet, som i 2015 ble utsatt for et terrorangrep. Tolv personer, deriblant sjefredaktør Stéphane Charbonnier, ble drept i angrepet.