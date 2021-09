Bilfører omkom i frontkollisjon i Finnmark

En bilfører mistet livet i en frontkollisjon mellom en lastebil og en varebil på riksvei 92 mellom Karasjok og Kautokeino i Finnmark sent tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om ulykken ved Suossjavri i Karasjok, som ligger rett ved kommunegrensen til Kautokeino, klokken 22.58 tirsdag kveld.

892 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 892 koronasmittede personer i Norge. Det er 327 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 761 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.186, så trenden er stadig fallende, slik den har vært i nesten to uker.

Tirsdag var 119 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

Evergrande har inngått betalingsavtale

Det kriserammede kinesiske eiendomsselskapet Evergrande opplyser at det har inngått en avtale med obligasjonseiere som sikrer at selskapet kan betale renter verdt 232 millioner yen, tilsvarende 36 millioner dollar.

Selskapet har en gjeld på mer enn 300 milliarder dollar, og det har vært høyst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikke sikkert at kinesiske myndigheter klarer å hindre at selskapet går under, noe som vil gi store ringvirkninger, ifølge eksperter.

Gabrielle Petito funnet død – trolig drept

Gabrielle Petito, som ble meldt savnet 11. september, er funnet død i et skogsområde i Wyoming i USA. FBI mener hun er drept. Det ble startet et omfattende søk etter den 22-åringen etter at familien meldte henne savnet 11. september, og nyheten utløste en enorm mobilisering i sosiale medier for å finne henne.

Søndag ble en død kvinne funnet av politibetjenter som hadde gjennomsøkt ulike campingplasser i nasjonalparken Grand Teton, og tirsdag bekreftet FBIs Denver-kontor at det er snakk om Petito. Rettsmedisinere mener hun ble drept, men dødsårsaken er ikke oppgitt i påvente av resultater fra obduksjonen.

Bransjetopp varsler kraftig prisfall på trevarer

Trelastprisene vil falle kraftig etter nyttår, tror Mestergruppens konsernsjef Mikkel Sandvik. Lavt nyboligsalg og mindre oppussing er en del av forklaringen. Sandvik leder Skandinavias største konsern innen byggevarehandel og hus- og hyttebygging. Selskapet har 28 byggevarehus i Norge

– Det er vesentlige lavere aktivitet i butikkene nå enn for ett år siden, sier han til Dagens Næringsliv.

Melbourne rystet av jordskjelv

Et jordskjelv med en styrke på 5,9 ble onsdag morgen registrert i delstaten Victoria i Australia. Skjelvet kunne merkes flere hundre kilometer unna. Episenteret var nær Mansfield, om lag 200 kilometer nordøst for Melbourne, landets nest største by.

Der løp folk ut i gatene da skjelvet fikk bygninger til å riste. Det er meldt om mindre skader på bygninger, melder kringkasteren ABC. Skjelvet er et av de største i Øst-Australia siden europeerne ankom landet for godt over 200 år siden.