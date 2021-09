To fengslet og siktet for vold og trusler på Nedre Romerike

Natt til lørdag 4. september ble politiet varslet om en hendelse i en leilighet på Nedre Romerike. To voksne skal ha blitt utsatt for vold og grove trusler mens barn sov i leiligheten, melder Romerikes Blad.

Ifølge personen som meldte fra om saken, tok to menn tatt seg inn i leiligheten der en småbarnsfamilie oppholdt seg.

– Vi har et bilde av hendelsesforløpet og har avhørt to fornærmede, sier etterforskningsleder Frode Stenberg i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Mandag 6. september ble to menn pågrepet og foreløpig siktet for grove trusler.

Onsdag 8. september ble de to varetektsfengslet i fire uker i Romerike og Glåmdal tingrett. Begge er utenlandske statsborgere, og ukjente for politiet. Motivet for ugjerningene de er siktet for er uavklart.

Advokaten til den yngste av de to siktede, en mann i 20-årene, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Forsvareren til den andre mannen, som er i 30-årene, vil ikke kommentere saken.