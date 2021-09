Psykologspesialist foreslår norsk drapskommisjon

– Jeg tenker at vi kan se på et større bilde – var det systemsvikt, noe vi kunne gjort annerledes? Ikke for å finne feil hos enkelte syndebukker, men for å se dette i et større system, sier Grøndahl, som også har skrevet bok om drap, til TV 2.

Han mener det er umulig å forebygge alle drap, men tror at en slik kommisjon potensielt kunne utgjort en stor forskjell.

– Den erfaringen vi kunne fått fra denne kommisjonen, kunne gjort at vi forebygger bare to til tre drap i året, det er svært mye bare det, sier han.

Senterpartiets Jenny Klinge er ikke avvisende til forslaget.

– Jeg mener absolutt at vi burde se nærmere på akkurat dette, sier Klinge.

Hun mener samfunnet i dag ikke godt nok fanger opp drapssaker der det har vært varsellamper i forkant, og at noe nok bør gjøres.

I 2020 ble det registrert 28 drapssaker i Norge. Så langt i år er det registrert 14 drapssaker, ifølge NTBs oversikt. Åtte av ofrene er menn og seks er kvinner. En av sakene kan karakteriseres som et såkalt partnerdrap.