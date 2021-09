FHI har startet vaksine-avbestillinger

Enn så lenge har vi nok vaksiner til å fullvaksinere alle som ønsker det – dessuten er beredskapslageret stort nok, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2.

– Vi har per nå gode muligheter til å sende ut vaksinedoser om det skulle oppstå en spesiell situasjon, men vi er allerede i ferd med å avbestille doser både fra Pfizer og Moderna fordi vi ser at vi ikke trenger flere vaksiner enn det vi har akkurat nå, sier Bukholm.

Over 80 prosent av nordmenn over 18 år er fullvaksinert. I august ble det kjent at Norge skulle få ekstra Moderna-doser fra Romania. Mange av disse én million dosene er blitt distribuert til norske kommuner. Dosene kom i tillegg til de 358.000 dosene Norge fikk fra flere land i juli.