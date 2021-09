– Vi har ingen indikasjoner på at pasienter er smittet, opplyser sykehuset.

Videre skriver de at alle ansatte var fullvaksinerte, og at smitten mest sannsynlig startet via barna til en av de ansatte ved OUS.

Sykehuset står nå i en fjerde bølge av coronapasienter, samtidig sier de at smitteutbruddet foreløpig ikke får alvorlige konsekvenser for intensivdriften.

– Dette smitteutbruddet viser at pandemien ikke er over, og at selv fullvaksinerte kan bli smittet. På vegne av våre intensivpasienter – og andre sårbare pasientgrupper – vil vi derfor oppfordre alle våre uvaksinerte som har fått tilbud om vaksine, om å la seg vaksinere, sier avdelingsleder Dag Jacobsen.