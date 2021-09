19-åring tiltalt for drapsforsøk i Oslo

Det var på kvelden den 13. februar i år at politiet fikk melding om at det hadde blitt avfyrt skudd på Bjølsen i Oslo.

En mann ble hardt skadd i hendelsen. En 19 år gammel mann ble pågrepet og er nå tiltalt for drapsforsøk, skriver Avisa Oslo.

I tiltalen er det gjengitt hvordan fornærmede ble truffet av ett skudd fra en Kongsberg M1914 45. kaliber pistol i overkroppen.

19-åringen ble pågrepet natten etter skytingen på en adresse på Torshov.

Den tiltaltes advokat, Øyvind Bratlien, opplyser at hans klient nekter straffskyld.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha vært i besittelse av et ladd, ulovlig ervervet skytevåpen på offentlig sted. Det er foreløpig ikke satt noen dato for rettssaken.