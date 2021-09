To nyfødte fikk identisk fødselsnummer

Avviksmeldingen Ahus har sendt til Datatilsynet viser at selv om dette ble avdekket raskt, så førte en menneskelig feil til at fødselsnumrene ikke ble rettet opp før i begynnelsen av juli, skriver Digi.no.

Datasystemene ved Ahus og Folkeregisteret reagerte ikke på at to forskjellige personer fikk tildelt samme personnummer.

Først da det ene barnet ble innkalt til time for en behandling, ble det oppdaget at det var feil i pasientjournalene. Alle journalopplysningene på barnet var lagt inn i journalen til det andre barnet.

Ifølge avviksmeldingen er konklusjonen at årsaken er en menneskelig feil og mangel på oppfølging.

Ahus skriver at forvekslingen ikke har hatt betydning for helsehjelpen som er gitt barna, men legger til at det kan oppleves som skremmende at en forveksling av slik karakter kan oppstå, og at det kan oppleves som utrygt.

Datatilsynet opplyser at de ikke kommer ikke til å foreta seg noe i saken.