Færre hjertesyke i 2020

Til sammen var det over 4.000 færre registrerte tilfeller av akutt hjerneslag, akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt enn i 2019, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

FHI tror det kan ha en delvis sammenheng med koronapandemien, og tiltakene som ble satt inn for å bekjempe viruset. I mars og april, altså månedene da Norge var under de strengeste koronatiltakene, var det over 900 færre tilfeller av atrieflimmer enn gjennomsnittet for samme periode 2017–2019.

Kvåle trekker fram flere årsaker: generell nedgang i planlagt aktivitet, færre pasienter som oppsøker lege på grunn av ikke-koronarelaterte årsaker, og nedgang i influensasykdom.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste siden 1970.