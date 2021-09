Sp vil kutte norsk krafteksport til Europa

Senterpartiet vurderer muligheten for å stanse overføringen av norsk kraft til det europeiske kontinentet for å sikre lavere strømpris her hjemme.

– Vi går mot en varslet strømkrise og prisene er ventet å øke. Da mener Sp at vi umiddelbart må se hvordan vi kan begrense eksporten av strøm innenfor dagens lovverk. Hvis vi går inn i regjering, vil vi sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten, sier Sps Ole André Myhrvold til Dagens Næringsliv.

679 nye koronasmittede registrert siste døgn – 184 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 679 koronasmittede i Norge. Det er 441 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 184 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 222 færre enn samme dag forrige uke.

Mandag var 122 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var 15 flere enn før helgen. 33 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 20 på respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Prognose: Trudeau mot seier i valget i Canada

Statsminister Justin Trudeau ser ut til å ha sikret seg valgseieren i Canada, ifølge kringkasteren CBCs prognose.

Det er svært jevnt mellom hans parti De liberale og opposisjonspartiet De konservative, ledet av Erin O'Toole, og det er dermed ikke klart om statsministerens parti klarer å kapre de 170 setene som trengs for å få flertall.

Regjeringen vil blokkere gamblingsider i Norge

Nettsidene til utenlandske spillselskaper skal blokkeres i Norge, foreslår regjeringen. Kulturminister Abid Raja (V) bruker sine siste dager som statsråd til et nytt angrep mot utenlandske spillselskaper, skriver Aftenposten/E24.

Det er nettsidene til aktører som Unibet, Betsson og ComeOn som skal blokkeres. – Disse selskapene gjør det de kan for å omgå norsk lov. Med blokkering skal vi klare å kneble dem, mener Raja.

Biden vil doble USAs årlige flyktningkvote

USAs president Joe Biden ønsker å øke antallet flyktninger som får komme inn i landet til 125.000 i det kommende budsjettåret, som begynner 1. oktober.

Det opplyste det amerikanske utenriksdepartementet natt til tirsdag. I det inneværende budsjettåret, som slutter i slutten av september, er flyktningkvoten på 62.500.