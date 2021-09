Fotballtrener tiltalt for seksuelle overgrep mot barn

Ifølge tiltalen skjedde de første overgrepene mot en jente over flere måneder for ti år siden. Noen år senere skal han ha forgrepet seg på en jente han var fotballtrener for og hatt omsorgsansvar for, ifølge Fædrelandsvennen.

Mannens forsvarer Bernt Christian Birkeland ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke statsadvokat Leif Aleksandersen vil kommentere tiltalen.

Det er satt av tre dager til saken som starter i Agder tingrett 26. november.