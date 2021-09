– Jeg er glad for at de rødgrønne partiene har vært tydelige på at støtten til HRS skal fjernes. I tillegg vet vi at Venstre, Rødt og MDG er imot støtten. Det er ikke lenger flertall for støtte til HRS i Stortinget, skriver justispolitisk talsperson Lene Vågslid (Ap) til Medier24.

Forrige gang de rødgrønne satt ved makten, i 2005-2013, ble HRS-støtten på et tidspunkt halvert, men aldri fjernet. Nå kan den altså være på vei ut.

– Alle de tre partiene som nå danner flertall, har gått inn for å kutte støtten til HRS. Nå er det på høy tid at vi får det til. Vi skal ikke støtte hets av minoriteter, skriver SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Senterpartiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, sier hun ikke vil forskuttere et kutt, men:

– Vi er ikke særlig begeistret for at regjeringen har finansiert HRS. De blir stadig tatt i faktafeil og opererer ikke på et journalistisk og etisk nivå som man burde forvente av enhver som mottar statsstøtte.