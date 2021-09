Mye å gjøre for politiet natt til søndag

I Svelvik i Viken måtte politiet allerede lørdag kveld gripe inn på en større ungdomsfest på Berger skole.

«Flere titalls ungdommer løp fra stedet da politiet kom, flere åpenbart beruset, mange av de er trolig under 18 år», skrev Sørøst politidistrikt på Twitter, og ba foreldre om å undersøke hvor ungdommene deres var.

Samme kveld tvitret Sørvest politidistrikt om en hjemme-alene-fest i Tysvær som kom ut av kontroll med flere hundre ungdommer til stede. Politiet ble tilkalt etter at det oppsto slagsmål.

I Ålesund grep politiet inn og stoppet en fest i et naust der mellom 40 og 50 ungdommer var samlet. Også i Ørsta oppløste politiet en ungdomsfest som kom ut av kontroll.

I Grimstad oppsto det litt før klokken to et slagsmål i sentrum, En mann ble kjørt til legevakt for kontroll. Politiet innbrakte også to personer som ikke ville innrette seg etter politiets anmodninger og nektet å oppgi personalia.

Også i Alta og Hammerfest i Gjøvik, på Gvarv, i Bergen, Trondheim og i Arendal har politiet måttet gripe inn for å stoppe fester og høy musikk, samt gripe inn ved flere voldsepisoder i og utenfor utesteder.

I Kristiansand ble to personer bortvist fra sentrum etter et slagsmål på et hotell i byen.

Det er ikke meldt om noen alvorlige skader i forbindelse med hendelsene.