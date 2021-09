Nå er Bergen på sparkesykkeltoppen i Europa

Prosjektleder for elsparkesykkelpiloten i Bergen, Lars Ove Kvalbein, i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at det er om lag 8.500 elsparkesykler i Bergen.

Ifølge avisa betyr det at vestlandsbyen har rundt 309 elsparkesykler per 10.000 innbyggere.

Byer som Paris, Berlin og Roma hadde alle til sammenligning under 50 under en opptelling i vår. Oslo hadde tidligere 340 elsparkesykler per 100.000 innbyggere, men ligger nå på rundt 125.

Det ligger ikke an til å bli endringer i Bergen ennå. Men bymiljøetaten har laget et utkast til en ny forskrift som skal erstatte pilotprosjektet. Kvalbein anslår overfor BT at forskriften tidligst kan bli vedtatt i begynnelsen av 2022 av bystyret.