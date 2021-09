Trump-demonstrasjon utenfor Kongressen

Det ventes at hundrevis av høyreekstreme deltar i en demonstrasjon utenfor Kongressen i Washington DC. Tilreisende til Reagan National Airport vil bli møtt av flere politifolk og politihunder. Ifølge DHS, USAs departement for innenlands sikkerhet, er det fare for voldsbruk ved demonstrasjonen og dagen før. Det framgår av et notat CNN har fått tilgang til.

KrF-leder Ropstad møter pressen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil møte pressen lørdag etter nye avsløringer fredag. Da skrev Aftenposten at Ropstad hadde unngått å betale skatt ved å oppgi at han hadde boutgifter til foreldrenes hus, og at han var i kontakt med skattemyndighetene angående tilbakebetaling av 175.000 kroner.

Ny migrant-leir åpnes på Samos

En ny teltleir for migranter åpner på den greske øya Samos. Det er EU og greske myndigheter som åpner den nye leiren, som heter Zervou.

Oslo Maraton

Oslo Maraton går av stabelen i Oslo sentrum. I fjor ble Oslo Maraton avlyst for første gang siden 2003 grunnet covid-19, og forbud mot å arrangere.

Utenriksministeren er i New York

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i New York for å delta på FNs 76. generalforsamling. Det er Maldivenes president Abdullah Shahid som leder den 76. generalforsamling (UNGENE 76) som åpnet tirsdag. Han overtok presidentskapet i Generalforsamlingen fra tyrkiske Volkan Bozkir.