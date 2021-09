Undersøkelse: – Nordmenn mindre bekymret for koronasmitte

Det er i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion at nordmenn er blitt spurt om sine bekymringer for at de selv eller noen i familien blir koronasmittet.

Så langt i september sier tre av ti nordmenn (31 prosent) at de er bekymret for å bli smittet. Det er 4 prosentpoeng færre enn i august og er laveste måling siden juni i fjor.

47 prosent av de spurte sier at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet. Det er 5 prosentpoeng lavere enn i august og er laveste nivå under hele pandemien.

– Folks bekymring for å bli smittet faller, og trenden forsterkes særlig siste to uker. Økt vaksinering og fallende smittetall påvirker folk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen svarer også 30 prosent at de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 40 prosent tror på en reduksjon, mens 30 prosent tror antallet vil være uendret.

Andelen som forventer økning i smitte, har falt med hele 22 prosentpoeng siden forrige uke.