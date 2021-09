Pårørende og besøkende må følge strenge regler på syhjemmene i Bergen, skriver Bergensavisen. Den siste helgen i august ble en av avdelingene ved Røde Kors sykehjem i Helleveien helt stengt på grunn av coronasmitte. Samtidig ble en konfirmasjonsfest arrangert som planlagt i en annen del av det samme sykehjemmet.

Nå reagerer flere berørte på utleiepraksisen som fører til mange gjester og barn som løper rundt, samtidig som strenge restriksjoner gjelder for de som bor på sykehjemmet.

Ledelsen ved sykehjemmet viser til at det ikke var noen smittefaglige grunner til å avlyse. Avtalen om utleie var gjort lenge i forveien, og at en avlysning ville fått store konsekvenser for konfirmanten og familien.

– Jeg har veldig stor forståelse for pårørende som synes det er vanskelig med disse restriksjonene samtidig som man ser at det er hygge i arrangementslokalene, sier administrerende direktør Morten Amundsen ved Bergen Røde Kors sykehjem.