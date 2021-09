– Kan bli tomt for norsk fyringsved igjen

– Vi forventer fortsatt noe bruk av hjemmekontor i vinter, litt mer før tida med corona. Så hvis det blir kaldt, forventer vi en etterspørsel over normalen for en kald vinter. Da kan det bli tomt for norsk ved igjen, sier Sveinung Moesgaard Skjesol ved Oslo Vedsentral til Nationen.

– Rekordhøye strømpriser

Byggevarekjeden Obs Bygg forventer også rekordhøyt salg av ved. I år har de bestilt 1,9 millioner vedsekker og 390.000 pakker med fyringsbriketter.

– De rekordhøye strømprisene gjør at vi forbereder oss på tilsvarende rekordhøyt salg av fyringsved og briketter, sier kjededirektør Espen Braaten.

Vedformidlingsportalen Kortreist Ved varsler at det allerede er stor etterspørsel. Selskapet leverer ved fra lokale produsenter i hele landet. De ligger an til minst dobling i år.

– Nå vil nok mange sikre seg mer og fylle opp lageret

– Vi har opplevd svært stort vekst siden august, og dette kommer i en periode som har vært uvanlig varm. Sist vinter var kald, og mange tømte nok vedlagrene sine da. Nå vil nok mange sikre seg mer og fylle opp lageret, sier Trond Fjørtoft til avisa.