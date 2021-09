FHI vurderer på nytt om covid-19 fortsatt er en farlig sykdom

Det kan være en viktig brikke i gjenåpningen av Norge, skriver VG.

Da danske helsemyndigheter bestemte at covid-19 ikke lenger var en samfunnsfarlig sykdom, opphørte pandemiloven og dermed resterende restriksjoner. Danskene bruker imidlertid testing, isolasjon, smittesporing og karantene aktivt for å holde epidemien under kontroll.

Ifølge VG gikk det et utkast til oppdrag fra departementet 8. september. Dette kom fram på torsdag fra offentlige lister. Her beskrives også revidering av tidligere vurderinger om hvordan Norge skal leve med en hverdag med økt beredskap og tidspunktet for overgang til en normal hverdag.