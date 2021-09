Støres kone ordinæres til prest

Ordinasjonen gjøres av biskop Kari Veiteberg under en høymesse i Oslo domkirke førstkommende søndag, melder Dagen.

Slagsvold har vært vikarprest i Uranienborg kirke siden januar i år.

– Mitt ønske er at Kirken skal være et åpent, relevant og givende sted for undring, utforskning og deltakelse i troens mysterium. Slik at vi – hver for oss og sammen – kan være tro mot og snakke sant om det vi erfarer, trenger og lengter etter, sier Slagsvold til Kirken.no.

Ektemannen Støre bekreftet i et intervju med Dagbladet i fjor at Slagsvold tok presteutdannelse ved MF vitenskapelig høyskole. I intervjuet sa han at han var stolt over kona.

– Jeg har stor sans for mennesker som tar selvstendige valg og følger egen overbevisning i livet. Marit er sosiolog og gestaltterapeut fra før, og hennes valg er spennende og modig, hun er nysgjerrig og har full støtte fra meg, sa Støre til avisen.