– Det viktigste for at vi skal ha råd til å holde lysene på, er å fjerne elavgiften. Jeg skal ikke forskuttere hvem som skal forhandle hva med hvem, men vi har klart og tydelig redusert avgiften i våre alternative budsjett, sier energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet til VG.

Torsdag lå strømprisen i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det er årets desidert høyeste snittpris, ifølge E24.

Ap, SV og Sp er enige om at noe må gjøres for å få ned strømregningen, men er uenige om hva som må gjøres.

SV er skeptisk til å fjerne elavgiften, og mener at man heller må hjelpe dem med dårlig råd. SV-leder Audun Lysbakken har tidligere foreslått en ny runde med strømkompensasjon til de 90.000 mottakerne av bostøtte i Norge.

Aps Espen Barth Eide kan ikke si nå hva slags tiltak som vil komme, men er skeptisk til å fjerne hele elavgiften.

– Det vil eierne av de største villaene tjene mest på. Men man kan tenke seg en terskel hvor elavgiften automatisk går ned når strømprisen kommer over et visst nivå. Ellers vet vi at kompensasjon via bostøtten er veldig treffsikkert, sier han.