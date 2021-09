Forsvaret kan kutte klimagassutslippene med inntil 30 prosent

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt er skrevet av Brynjar Arnfinnsson og Simen Kirkhorn. De har regnet på effekten av en rekke klimatiltak, og tiltakene kan ifølge forskerne gi et kutt i drivhusgassutslippene på mellom 15 og 30 prosent sammenlignet med utslippsnivået langtidsplanen for Forsvaret legger opp til. Forskerne har regnet på følgende tiltak:

* Blande avansert biodrivstoff inn i Forsvarets drivstoff

* Mer bruk av simulator under trening og øvelser

* Energieffektivisere fartøyer

* Sette inn batteripakker for å gjøre fartøyer hybride

* Kjøpe andre og mindre skip enn planlagt når Nornen-klassen i Kystvakten skal erstattes

* Nytt konsept for maritim krigføring

* Bruke LNG (flytende naturgass) på nye kystvaktfartøy

Ifølge forskerne vil ikke disse tiltakene gå ut over Forsvarets evne til å forsvare landet.

– Hvis dette gjennomføres, vil Forsvaret i 2040 ligge omtrent på det samme utslippsnivået som i dag, men vi vil ha unngått en kraftig økning i utslippene, sier Arnfinnsson.

Forskerne mener potensialet for klimakutt i Forsvaret er enda større enn rapporten tallfester.

– Vi har ikke laget en fullstendig liste over mulige klimatiltak. Det er mulig å redusere utslippene slik at Forsvaret i 2040 ligger under dagens nivå, understreker Arnfinnsson.