Færre skader etter nye elsparkesykkelregler i Oslo

– Vi ser at totalantallet går ned. Det synes vi er veldig hyggelig, selv om det skal nevnes at det er veldig tidlig å slå fast noe, sier overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt til TV 2.

10. september trådte nye regler for elsparkesykler i kraft i Oslo. Det settes et tak på maks 8.000 sparkesykler i hovedstaden, og de må stenges for utleie på natten.

Helgen før, 3.–5. september, var 29 personer innom legevakten med skader, mens 12 personer skadet seg 10.–12. september.

Mandag 13. september ble det registrert to skadde.