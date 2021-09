Båt kantret ved Hitra – to personer reddet

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken klokka 16.47 torsdag. Et redningshelikopter og alle nødetatene ble kalt ut etter meldinger om at båten hadde kantret i sjøen sørvest for Hitra. To personer ble observert på kjølen av båten.

– Den kantrede båten ligger ved et skjær. Det er observert to personer iført flytedresser på kjølen av båten. Det er meldt om litt grov sjø på stedet, skrev politiet på Twitter.

Mens redningshelikopteret og en redningsskøyte var på vei til stedet, ble de to personene reddet over i en sivil båt. Ingen av dem hadde behov for legetilsyn.

– Personene har opplyst at det bare var de to i båten som kantret, skriver politiet.