Mann pågrepet etter Trosterud-skytingen i Oslo

– Vi har i dag pågrepet en ny mann i forbindelse med skyteepisoden på Trosterud. Han er siktet for to drapsforsøk, sier Grethe Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til NTB torsdag formiddag.

Skyteepisoden fant sted på Trosterud i Groruddalen i Oslo natt til 25. august i år. To unge menn ble funnet skadd og alvorlig skadd etter at en ukjent person løsnet skudd mot dem.

Det var Dagbladet som først omtalte pågripelsen.

Metlid vil ikke gå ut med ytterligere informasjon om pågripelsen utover at den skjedde i morgentimene torsdag.

Pågrepet øst i Oslo

Metlid sier til NTB at mannen ble pågrepet i en leilighet i en bydel øst i Oslo.

– Han er på politihuset nå, og vi håper å komme i gang med avhør så fort som mulig. Vi er også i gang med en videre etterforskning i kjølvannet av pågripelsen, sier hun.

En mann i 50-årene ble pågrepet 31. august og siktet for drapsforsøkene, men ble løslatt to dager senere fordi mistanken mot ham var svekket.

Også den nye mannen politiet har pågrepet er godt voksen, bekrefter Metlid.

– Vi ønsker likevel ikke å gå ut med alder på den nye siktede. Vi hadde en annen mann som var pågrepet, men denne mannen er ikke knyttet til den nye pågripelsen, sier hun.

Varsomme med detaljer

– Vi jobber fremdeles med etterforskning i saken og er derfor varsomme med informasjonen vi går ut med, sier Metlid.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling.