Det skriver TV 2 og NRK.

Vestfold tingrett mener det er skjerpende at mannen har utnyttet sin posisjon over lengre tid, og overfor tre ulike kvinner, skriver TV 2.

Politimannen ble onsdag dømt for samtlige punkter i tiltalen.

Kvinnen som er fornærmet i det alvorligste tiltalepunktet, var enten fornærmet, vitne, siktet, mistenkt eller domfelt i en rekke ulike saker som tiltalte etterforsket. Den seksuelle omgangen skal ha foregått gjentatte ganger i perioden 2015 til 2019 – parallelt med at hun ga tiltalte opplysninger om det lokale narkotikamiljøet.

Politimannen jobbet også med saker der de to andre kvinnene var involvert.

Politimannen benekter å ha hatt seksuell omgang med noen av de fornærmede, men har erkjent å ha oppbevart våpen og ammunisjon, som han også var tiltalt for.

Spesialenheten for politisaker la ned påstand om to års fengsel for politimannen, men tingretten kom fram til at han skulle dømmes til to år og tre måneders fengsel. I tillegg må mannen ut med 300.000 kroner i erstatning til de tre kvinnene.

Politimannen anket dommen umiddelbart etter at den var forkynt onsdag.