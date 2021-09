Torsdag ligger snittprisen for strøm i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Lilleholt i Volue Insight sier til E24 at prisrekorden ikke kommer som noen stor overraskelse.

Ifølge ham er årsaken til de høye prisene i Norge en kombinasjon av tørt vær og høye priser i Europa. De høye prisene i Europa er på sin side en konsekvens av at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy.

Og dette er før forbrukssesongen for alvor kommer i gang. Oppvarming av hus har knapt vært nødvendig i Sør-Norge til nå, og i tillegg skal den norsk-britiske strømkabelen settes i drift om to uker.

– Det som er forskjellen nå i forhold til før er at det er massivt høye priser allerede i september. Med de vannmagasinprognosene vi har, så må man snakke om at her kan det bli rasjonering til våren, sier Lilleholt.

Partner og kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting mener at det fortsatt er relativt lav sannsynlighet for at vi ender opp med rasjonering.

– Men det er klart vi må opp på høyere prisnivåer for å få kraftimport, sier han til E24.