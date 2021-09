Ikke alle norske statsborgere fikk avgitt stemme under årets stortingsvalg.

På grunn av et større pågående covid-utbrudd i en av landets militære avdelinger, ble en tropp bestående av et 30-talls soldater ved Artilleribataljonen på Setermoen i Bardu i Troms, satt i isolasjon og karantene. På den måten ble utbruddet slått effektivt ned.

Fredag 10. september opphørte karantenen. Dermed kunne soldatene forlate kasernen og igjen bevege seg fritt. Samtidig ble det gitt grønt lys for forhåndsstemming.

Men en endring i planene internt i leiren medførte at den berørte troppen først kunne møte på stemmelokalet søndag. Der ble soldatene møtt av stengte dører.

– En misforståelse

– Forhåndsstemmingen var avsluttet. Dette skyldtes en misforståelse, og det førte til at de involverte ikke fikk stemme, bekrefter pressevakt i Forsvaret, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, til ABC Nyheter.

Dermed ble minst 30 potensielle stemmer aldri avgitt. Flere av soldatene er hjemmehørende i andre kommuner enn der militærleiren er lokalisert.

Det var Forsvarets Forum som omtalte saken først.



Forsvaret som har personell inne til førstegangstjeneste har så godt det lar seg gjøre lagt til rette for at soldater skulle kunne avgi forhåndsstemme i sin respektive leire. Men denne gangen gikk det galt.

– Avdelingens soldater fikk ikke avgitt sin stemme

– Forsvaret beklager at denne situasjonen oppsto og at avdelingens soldater ikke fikk avgitt sin stemme ved årets stortingsvalg, sier oberstløytnant Vegard Norstad Finberg.

Han viser til at Forsvaret har som mål tilpasse øvingsvirksomheten slik at også vernepliktige kan bruke stemmeretten, men at det denne gang skjedde en glipp.

– Vernepliktige som tjenestegjør i nærheten av byer fikk muligheten til å forhåndsstemme på lik linje med øvrig sivil befolkning i området. Det er viktig og gledelig at også de yngste engasjerer seg i politikk, valg og demokrati, understreker han.

Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

MDG: – Sånt bør aldri skje igjen

Årets stortingsvalg var uhyre jevnt i flere byer, og få stemmer skilte mellom hvilke partier som fikk inn sine kandidater på Stortinget.

For MDG og KrF var valget en thriller, men begge havnet under sperrerensen. Miljøpartiet De Grønne manglet onsdag, ifølge TV 2, kun 1747 for å nå sperregrensen på 4 prosent, mens Kristelig Folkeparti manglet i underkant av 6000 stemmer.

De berørte soldatene fikk ikke anledning til å stemme på selve valgdagen.



– Dette var veldig synd. Er det en ting dette valget har vist så er det at hver stemme teller. Jeg syns det er bra at forsvaret legger seg flat. Sånt bør aldri skje igjen, sier nestleder i MDG, Arild Hermstad, til ABC Nyheter.

Fintelling pågår



Det pågår fortsatt fintelling av stemmer. Opptellingen er ventet avsluttet i løpet av denne uken.

Den siste opptellingen av stemmer tirsdag kveld førte til endringer i hvordan utjevningsmandatene fordeles blant partiene på Stortinget.

Mens tre kvinner lå inne i fordelingen av utjevningsmandater, fører endringene isteden til at tre menn ligger an til å få de tre utjevningsmandatene.