Samtaler mellom mulige regjeringspartnere

Etter «gode samtaler» mellom Ap og Sp hjemme hos partileder Jonas Gahr Støre i går kveld, vil Ap gå videre og møte SV-leder Audun Lysbakken i dag. Samtalene er blitt omtalt som uformelle og innledende.

Før helgen vil Støre også forsøke å få gjennomført samtaler med Rødts leder Bjørnar Moxnes og MDGs leder Une Bastholm.

Sentralstyremøte i Sp etter valget

Senterpartiet vil i dag holde sentralstyremøte etter valget. I går kveld hadde partileder Trygve Slagsvold Vedum møte med Arbeiderpartiet om regjeringsdannelse, men uten å kommentere samtalene nærmere da han kom ut.

Senterpartiet får etter valget 28 representanter og blir med det Stortingets tredje største parti etter Ap og Høyre. Det er imidlertid intern uenighet om partiet bør bli med i en regjering hvor også SV er med.

EU legger fram helseplaner

EU-kommisjonen viser fram sitt forslag om opprettelse av Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority), et nytt byrå for helseberedskap og respons på grenseoverskridende helsekriser.

Den nye helseberedskapen skal bidra til at en sykdom som oppstår lokalt, aldri mer skal bli et globalt problem, slik det skjedde med koronaviruset, forklarte Ursula von der Leyen i går.

Statue av bitcoin-oppfinneren avdukes



En statue av bitcoins oppfinner, antatte japanske Satoshi Nakamoto, avdukes i Ungarns hovedstad Budapest. Nakamotos egentlige identitet er imidlertid fortsatt et mysterium.

Statuen, en bronsebyste av en hettekledd figur som er laget av de to ungarske kunstnerne Réka Gergely og Tamás Gilly, skal forestille den ukjente opphavsmannen.

Idrettsforbundet orienterer om regler for høydehus

I forkant av det ekstraordinære idrettstinget orienterer Norges idrettsforbund om de nye retningslinjene for bruk av simulert høyde. Det er ventet at retningslinjene vil si hvordan høydehus og lignende utstyr kan tas i bruk av norske utøvere.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015, men på idrettstinget i mai ble forbudet opphevet.