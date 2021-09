Schibsted saksøker Konkurransetilsynet etter kjøpsnekt

Søksmålet er siste forsøk for Schibsted til å beholde Nettbil etter at konkurransemyndighetene har sagt at oppkjøpet gir Schibsted for stor markedsmakt.

– I denne saken mener Schibsted at avgjørelsen fra konkurransemyndighetene er gal. Oppkjøpet av Nettbil skulle vært godkjent, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum til Bilnytt.

I mai ga Konkurranseklagenemnda Konkurransetilsynet medhold i vedtaket som innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier til nettstedet Bilnytt at søksmålet fra Schibsted er i tråd med reglene for å klage.

Det var i juni i fjor at meldingen kom om at Schibsted ville overta Nettbil, som er en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.