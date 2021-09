Person omkom i frontkollisjon i Aurskog

Politiet meldte om ulykken på fylkesvei 170 øst for Korsmoveien klokka 15.40. To personer, førerne av de to kjøretøyene, var involvert i ulykken.

Litt over klokka 20 onsdag kveld opplyste Øst politidistrikt at en person er bekreftet omkommet i ulykken.

– En person er bekreftet omkommet i forbindelse med ulykken tidligere i ettermiddag. Pårørende er varslet. Politiet er i ferd med å avslutte undersøkelser på stedet, og veien vil bli åpnet om ikke så lenge, skrev politidistriktet på Twitter.

Det oppsto store materielle skader på personbilen i kollisjonen, opplyste politiet kort tid etter ulykken. Både politiets egne etterforskere og Statens vegvesens ulykkesgruppe var på ulykkesstedet onsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Svein Walle sier til Dagbladet at føreren av vogntoget er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet hadde onsdag kveld tatt blodprøver av mannen og beslaglagt førerkortet hans.

– Spor på stedet tyder på at det er personbilen som har kommet over i motgående kjørefelt, så slik det ser ut nå, kan ikke føreren av vogntoget klandres for selve ulykken, sier Walle til avisen.