Mordbrannsiktet løslates

Det melder NRK.

Tingretten har avvist to begjæringer om videre fengsling etter at han ble varetektsfengslet for tre uker siden. Politiet har anket begge gangene, men nå har lagmannsretten avvist politiets anke fordi de mener det ikke er grunn til å holde ham i varetekt.

Mannens forsvarer Ole-Kristian Ringnes er ikke overrasket siden tingretten to ganger tidligere er kommet til samme resultat.

– Min klient er lettet for at man forhåpentligvis har satt et punktum for denne tiden han har sittet i varetekt, sier han til rikskringkasteren.

Politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt sier til samme kanal at de opprettholder siktelsen mot mannen.