Død mann funnet i Loddefjord i Bergen

– Det er en ung mann som er funnet død. Politiet er i gang med åstedsundersøkelser med krimteknikere, sier politiets innsatsleder på stedet, Tom Johannessen, til Bergensavisen.

– Det er per nå ikke grunnlag for å tro at det har skjedd noe kriminelt, men vi undersøker likevel for å ha et godt bilde av hva som har skjedd, opplyser Johannessen.

Kan være funn av savnet

Avdøde er ennå ikke identifisert, men vil bli obdusert, sier jourhavende politijurist Arne Fjellstad til Bergens Tidende.

Politiet fikk melding om funnet av den døde mannen i 19-tiden. Politiet har startet en såkalt undersøkelsessak og er helt tidlig i disse undersøkelsene.

Krimteknikere fra politiet gjør undersøkelser etter at en død person ble funnet i en hage i Loddefjord. Foto: Marit Hommedal / NTB

Fjellstad sier politiet undersøker om det er en savnet 24-åring som nå er funnet død. 24-åringens familie er orientert. Politiet gikk ut med en etterlysning av den savnede mannen søndag kveld.

– Vi undersøker om det er en sammenheng, sier Johannessen til BA.

Funnet i hage

Fjellstad sier til Dagbladet at den omkomne ble funnet i en hage.

– Det var en person som bor på adressen som gjorde funnet.

Ettersom hagen ligger ved en skrent, er en av politiets hypoteser at den mannen som er funnet død, har falt.

– Bak huset er det et svært bratt område. Hvorvidt dette kan være en fallulykke, vet vi ikke, sier innsatslederen til BT.