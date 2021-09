Mann i 30-årene tilstår seksuelle overgrep mot hunder

Mannen ble pågrepet i september i fjor, mistenkt for brudd på dyrevelferdsloven, skriver Aftenbladet.

Ifølge avisen er han siktet for å ha hatt seksuell omgang med tre ulike hunder ved tre forskjellige anledninger på Østlandet i perioden mars 2018 til juni 2020.

Saken mot mannen skal opp i Sør-Rogaland tingrett i slutten av september. Han har samtykket i at saken mot ham blir avgjort ved tilståelsesdom. Derfor er det ikke tatt ut tiltale mot mannen, skriver Aftenbladet.

Mannen i 30-årene fra Rogaland ble pågrepet like etter at to andre menn, en av dem i Trondheim og en av dem i Haugesund, ble pågrepet for det samme.

Disse to er mistenkt for å være hovedpersonene i et større sakskompleks, som gjelder organiserte overgrep mot hunder. De to eide begge et stort antall hunder som de over flere år forgrep seg på.

Politiet menet disse to også har reist rundt med hundene slik at andre kunne forgripe seg på dem. Totalt ti personer ble pågrepet i saken. Rogalendingen i 30-årene er en av disse.